Christian Licha "Ein Lächeln im Vorübergehen" lautete der Titel eines Fachvortrages im Rahmen der bayerischen Demenzwoche. Über 80 Pflegefachkräfte versammelten sich am Donnerstag im Sitzungssaal des Landratsamtes in Haßfurt, um bei dieser Veranstaltung des Pflegestützpunktes Haßberge den interessanten Ausführungen von Elke Strauß von der Akademie für Mäeutik in Köln zu folgen.

Für die Diplom-Pflegewirtin und Trainerin für Mäeutik ist das Thema zu einer Herzensangelegenheit geworden, denn kein anderes Pflege- und Betreuungsmodell verstehe es so gut, die Bewohner, die Mitarbeiter und die Angehörigen in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und davon Handlungen abzuleiten. Das Mäeutische Modell, das sich inzwischen seit mehr als 30 Jahren aus der Praxis heraus weiterentwickelt hat, wurde von der Holländerin Cora van der Kooij begründet, um den zu Betreuenden in den Einrichtungen der Alten- und Behindertenpflege eine Stimme zu geben. Hierbei schenkte die Pflegefachfrau den Erlebenswelten der Mitarbeiter und den Angehörigen ebenfalls Beachtung. So wurden die Kultur der Pflege und Betreuung, die Kultur der Zusammenarbeit und die Kultur der Integration wichtige Bestandteile im Modell.

Die Arbeit nach dem Mäeutischen Modell fordert die Mitarbeiter auf, sich ihrer wertvollen Arbeit im Kontakt mit den Menschen bewusster zu machen und miteinander auszutauschen. Auf diese Weise entsteht eine Vertiefung der Wahrnehmung und somit eine bessere und gemeinsam getragene Pflege und Betreuung, wobei die zu Betreuenden sich als ganzen Menschen mit ihrem Erleben und ihren Bedürfnissen wahrgenommen fühlen.

Mit einem Fallbeispiel verdeutlichte Strauß das Mäeutische Modell, das inzwischen bereits über 80 Einrichtungen, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen anwenden. In dem Konzept stehen der Patient, dessen Lebenserfahrung und -geschichte und auch die Beziehung zwischen den Patienten und den Pflegenden im Vordergrund. Der "Lebensroman" der Menschen spielt für die Pflege eine große Rolle. In Gesprächen und auch in Befragungen wird die Lebensgeschichte der zu Pflegenden aufgenommen, um diese Erfahrungen in den täglichen Umgang einfließen zu lassen.

Der Fokus im Umgang sei nicht auf die Defizite gerichtet, sondern auf die Bedürfnisse der Klienten. Wichtig sei auch der wertschätzende Umgang mit den Bewohnern, betonte Elke Strauß in Haßfurt.