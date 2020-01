Die Kunst- und Kulturbühne Hirschaid, das Colloquium Historicum Wirsbergense, die VHS Bamberg-Land und der Markt Hirschaid laden ein zu einem Vortrag von Kreisheimatpflegerin Annette Schäfer zum Thema "Der lange Weg zum Frauenwahlrecht" ein. Seit November 1918 dürfen Frauen in Deutschland wählen und damit aktiv am demokratischen Prozess teilhaben. Der Vortrag findet am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Schloss Sassanfahrt statt. Der Eintritt ist frei. red