Der lange Weg nach Sorgenlos

Urlaub in Deutschland? Es gibt durchaus lohnenswerte Ziele, Landschaften und Orte. Auch solche, deren Namen man als Reisender nicht unbedingt auf dem Schirm hat: Auf geht's zur Tour der außergewöhnlichen Ortsnamen.

Wir starten in Richtung Süden, wo wir an der österreichischen Grenze ganzjährig "Frühling" finden. Fragen wir uns, wohin es als nächstes gehen soll, finden wir im nah gelegenen "Antwort" sicher die Selbige. Vielleicht Richtung Westen? Dort passieren wir völlig zu Recht "Siedichfür" nahe Stuttgart, denn die nächsten Ortschaften haben es in sich: "Rattenharz", "Gammelshausen", "Deppenhausen" und zum erschreckenden Abschluss: "Hausen im Killertal".

Richtung Norden wird es erst einmal nicht besser. Wir passieren "Leichendorf" bei Nürnberg, um uns in "Ochsenschenkel" endlich die wohlverdiente Mahlzeit zu gönnen.

Von Franken geht es nach Thüringen, wo wir in Jeans durch "Lederhose" spazieren und "Gießübel" wegen des schlechten Wetters links liegen lassen.

Wer will, kann in "Drogen" vorbeischauen, sollte aber von einem Einkauf die Finger lassen. Sachsen passieren wir hurtig, schließlich verheißen "Rostig", Laußig" und "Oberhäslich" nicht gerade launige Urlaubsgefühle.

In Sachsen-Anhalt hebt sich die Stimmung allerdings auch nicht. "Elend", "Schmerz" und "Sorge" haben im Urlaub nichts zu suchen, wir halten nur ganz kurz zu einer Notdurft in "Unterkaka".

In Mecklenburg-Vorpommern sind wir beinahe am Ziel angekommen, tanken noch mal auf in "Benzin", ertragen "Kummer" und "Jammer" und lassen uns hoffentlich nicht von "Ehbruch" inspirieren, ehe wir bei "Schabernack" dem Ziel schon ganz nahe sind:

"Sorgenlos" liegt nahe der Mecklenburger Schweiz - und verspricht Erholung von einer emotional aufreibenden Tour quer durch Deutschland.