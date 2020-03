Der Landrat bittet in der Coronakrise um Geduld, Mitverantwortung und Solidarität

In einem offenen Brief wendet sich Landrat Wilhelm Schneider (CSU) an die Bürger im Kreis Haßberge. Er bittet um Geduld und Mithilfe, um die Coronakrise zu meistern.

Schneider schreibt: "Die Bedrohung durch das Coronavirus hat zu Maßnahmen geführt, die bis vor kurzem noch undenkbar schienen. Das Leben ist weltweit eingeschränkt und steht in einigen Bereichen fast still. Schulen und Kitas sind ebenso geschlossen wie viele Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Seit einer Woche gilt auch noch eine weitgehende Kontaktsperre. Noch drastischere Maßnahmen können folgen. All diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, die exponentielle Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter in der Lage bleibt, die Kranken bestmöglich zu behandeln. Es geht darum, insbesondere unsere Seniorinnen und Senioren sowie alle Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Es geht jetzt darum, Leben zu retten.

Mir ist klar, dass die augenblickliche Situation für viel Verunsicherung sorgt. So etwas hat es in Deutschland noch nie gegeben. Daher erscheint ist es mir umso wichtiger, drei wesentliche Grundsätze für unser Zusammenleben zu beachten.

1. Bleiben Sie ruhig und besonnen. Es besteht kein Grund für Panikmache und Hamsterkäufe. Halten Sie sich an die bekannten Regeln und informieren Sie sich über die Homepage der Kreisverwaltung oder über die bekannten seriösen Medien im Kreis Haßberge. Hier erhalten Sie aktuelle und zuverlässige Informationen.

2. Zeigen Sie Solidarität mit Ihren Mitmenschen. Aufgrund der Kontaktsperre geht das in der Regel nicht durch persönlichen Kontakt, aber es gibt bewährte andere Wege. Ich denke da an die zahlreichen Initiativen, die sich jetzt in kürzester Zeit gegründet haben, um dort zu helfen, wo die Not am größten ist. Und ich denke an die technischen Möglichkeiten, die es uns erlauben, mit unseren Lieben Kontakt zu halten.

3. Halten Sie durch. Je konsequenter wir die Regeln einhalten, desto eher kann wie-der ein Stückweit Normalität einkehren. Bleiben Sie diszipliniert! Die Situation ist für uns alle völlig neu und ungewohnt.

Ich weiß, dass die Corona-Pandemie vor allem auch unsere Unternehmen und Betriebe vor große Herausforderungen stellt. Allen Unternehmen und Betrieben, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sowie allen Beschäftigten, die zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, wünsche ich alles Gute und vor allem, dass sie nach der Krise wieder durchstarten können.

Das Coronavirus verändert unseren Alltag, unsere Gewohnheiten, beschränkt unsere geliebte Freiheit. Aber es darf uns Menschen nicht verändern! Es darf uns nicht mutlos machen, nicht egoistisch, nicht rücksichtslos, nicht kalt und herzlos. Vielmehr sollte es uns auch Impulse geben zum Nachdenken, zur Besinnung auf unsere Werte. Und es sollte uns Anlass sein, alle diejenigen zu schätzen, die in dieser schweren Zeit die Räder am Laufen halten."

Der Landrat spricht seinen Dank und seine Anerkennung, der Bevölkerung und allen aus, die bei der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und der Bewältigung der Krise mithelfen: den Kräften in Medizin, Pflege, Gesundheitsverwaltung, der Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdiensten, Bundeswehr und Krisenstäben, den Beschäftigten in der Versorgung und bei der Dienstleistung sowie allen Helfern, die andere unterstützen, und "allen Bürgern, die mit Vorsicht und Umsicht, Rücksicht, Verzicht, Solidarität und Verantwortung mithelfen, die große Herausforderung zu bewältigen, und auf jene einwirken, die den Ernst der Lage noch nicht erkennen." red