Der Landkreis wirbt für seine Sonnenseite

Zu teuer, zu aufwendig, zu niedrige Einspeisevergütung: Solarstrom lohnt sich nicht mehr, glauben viele Hausbesitzer. Simon Rebitzer, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises Erlangen-Höchstadt, hält mit seiner Solaroffensive "Solar in ERH. Komm auf ERHs Sonnenseite" dagegen: Von Donnerstag, 13. September, bis Dienstag, 9. Oktober, veranstaltet der Landkreis zum zweiten Mal in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) und dem Solarbüro Fischbach eine Vortragsreihe zur Solarenergienutzung, teilt das Landratsamt mit.

DGS-Experte Michael Vogtmann erklärt, wie Bürger ihre Stromkosten mithilfe einer Photovoltaik-Anlage senken, unabhängiger von stetig steigenden Strompreisen werden und dabei einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können. Beim Vortrag in Röttenbach beleuchtet Solarfachberater Oskar Wolf das Thema Solarthermie von der klassischen Warmwasserbereitung bis hin zu sogenannten Sonnenhäusern.

Gutscheine werden verlost

Weitere Informationen zu den Terminen stehen im Internet unter www.erlangen-hoechstadt.de. Der Eintritt ist frei. Bei allen Vortragsabenden werden Gutscheine für die Bürger-Solar-Beratung im Wert von 50 Euro verlost. Geschulte Ehrenamtliche beraten dabei ab September Landkreisbürger bei der PV-Anlagenplanung und beim Einholen von Angeboten.

Interessierte können sich auch am Dienstag, 23. Oktober, und Donnerstag, 15. November, im Landratsamt Erlangen-Höchstadt in Erlangen sowie in der Dienststelle Höchstadt 45 Minuten lang kostenfrei von zwei Experten der DGS individuell beraten lassen. Eine Anmeldung bei Simon Rebitzer unter der Telefonnummer 09131/8031274 ist erbeten. red