Der Landkreis will junge Ärzte gewinnen

Nach dem Erfolg der vergangenen drei Jahre wird es auch im September 2020 wieder einen "Main Sommer" geben. Dieser findet laut Landratsamt vom 27. August bis 25. September statt und bietet erneut bis zu 14 motivierten Medizinstudierenden aus Deutschland die Möglichkeit, die Hausarzt- sowie die Klinikfamulatur im Landkreis Haßberge zu absolvieren. Der "Main Sommer" wird im Rahmen der "Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge" organisiert und als gemeinsames Projekt mit niedergelassenen Hausärzten, den Haßberg-Kliniken und dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes umgesetzt.

Finanzielle Unterstützung

Konkret bietet der "Main Sommer" Medizinstudierenden die Möglichkeit, ihr Pflichtpraktikum - die Famulatur - in Hausarztpraxen im Landkreis Haßberge (Hausarztfamulatur) oder in den Haßberg-Kliniken (Klinikfamulatur) zu absolvieren. Natürlich ist dies auch unabhängig vom "Main Sommer" jederzeit möglich, sagt die Behörde.

Das Besondere am "Main Sommer" ist das erlebnis- und praxisorientierte Rahmenprogramm. Nach dem normalen Dienst in Praxis oder Klinik gibt es für die Teilnehmenden verschiedene praktische Workshops, bei denen das theoretische Wissen konkret angewendet und vertieft werden kann. Darüber hinaus finden zahlreiche gemeinsame Freizeitaktivitäten statt, so dass alle Beteiligten den Landkreis Haßberge kennen und lieben lernen können. Um das Gruppengefühl zu stärken sowie den Austausch und die Reflexion der gesammelten Erfahrungen zu fördern, sind die Studierenden in einer gemeinsamen Unterkunft untergebracht.

Das Ziel, das der Landkreis Haßberge mit dem "Main Sommer" verfolgt, ist denkbar ein-fach. Angehende Ärzte sollen ein realistisches Bild des Arztberufes erhalten, den Landkreis Haßberge als potenziellen späteren Lebensraum kennenlernen und für die Tätigkeit auf dem Land begeistert werden. Der "Main Sommer" wird finanziell vom bayerischen Hausärzteverband unterstützt.

Bis zum 15. Mai 2020 haben interessierte Medizinstudierende ab sofort die Möglichkeit, sich für die Teilnahme am "Main Sommer 2020" zu bewerben. Für den "Main Sommer" können sich sowohl Studierende aus dem Landkreis wie auch von allen anderen Regionen aus ganz Deutschland bewerben. Alle Informationen rund um den "Main Sommer" sowie die Möglichkeit sich zu bewerben finden sich auf der Homepage der "Gesundheitsregionplus" unter der Adresse: www.gesundheitsregion.hassberge.de (Reiter: Famulaturprojekt "Main Sommer"). Darüber hinaus gibt der Geschäftsstellenleiter der "Gesundheitsregionplus", Benjamin Herrmann, gerne unter gesundheitsregion@hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09521/27490 Auskunft. red