Der Landkreis will bei einer gesunden Ernährung helfen

Unter dem Motto "Gesund ernähren, bewusst genießen, gut leben" findet vom 2. bis 31. März der "Aktionsmonat - Gesunde Ernährung" im Landkreis Haßberge statt. Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern haben die Netzwerkpartner der "Gesundheitsregionplus" ein interessantes Programm zusammengestellt, teilte das Landratsamt in Haßfurt gestern mit.

"Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Baustein für Gesundheit und Wohlbefinden", so Landrat Wilhelm Schneider. "Mit dem Aktionsmonat wollen wir die Bevölkerung für eine gesunde Ernährung sensibilisieren und die große Bandbreite an attraktiven Angeboten in unserem Landkreis aufzeigen."

Die Schnupperangebote geben Antworten auf Fragen wie: Was heißt gesund essen? Ist Essen mehr als Nahrungsaufnahme? Bedeutet gesund essen automatisch Verzicht auf Genuss? Wie wirkt sich die Ernährung auf die Gesundheit aus?

Der Aktionsmonat schließt nahtlos an die Genussmesse "Kulinea" an, die vom 28. Februar bis 1. März in der Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil stattfindet. Sie präsentiert die Vielfalt regionaler Produkte und informiert über deren Vorzüge.

Das Besondere des Aktionsmonats ist, dass die Veranstaltungen an verschiedenen Orten über den gesamten Landkreises Haßberge verteilt stattfinden. Das vielfältige Programm richtet sich an alle Bürger: Ob junge Familien, Fachkräfte oder Senioren - für alle ist etwas dabei, verspricht das Landratsamt. So reicht die Themenpalette der Vorträge von "Gesunde Ernährung für Senioren", "Jung mit Darm", "Gesunde Ernährungsumstellung", "Wie neu geboren durch Heilfasten" bis hin zu "Ernährung & Demenz". Praktisch geht es bei den offenen Kursangeboten zu. Hier warten unter anderem eine "Supermarktführung", "Eltern-Kind-Kochen", "Fleisch und Gesundheit - Emotionen, Fakten, Trends" oder "Huhn oder Ei - wer war zuerst da?" auf interessierte Teilnehmer.

Die Teilnehmerzahl ist beim Großteil der Angebote begrenzt, weshalb sich ein schnelles Anmelden lohnt. Besonders beliebte Veranstaltungen sollen nach Möglichkeit später im Jahr erneut angeboten werden. Die Flyer mit dem Programm der Aktionswoche sowie entsprechende Plakate wurden bereits im Landkreis verteilt. Das Programm ist zudem auf der Homepage der "Gesundheitsregionplus" zu finden und kann heruntergeladen werden (www.gesundheitsregion.hassberge.de).

Alle angebotenen Vorträge und Aktionen sind kostenfrei. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich für die Kursangebote anzumelden, gibt es telefonisch bei der Geschäftsstelle der "Gesundheitsregionplus" unter Ruf 09521/27490 oder per E-Mail an gesundheitsregion@hassberge.de. Die Projektwoche wird laut Behörde durch Mittel des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gefördert. red