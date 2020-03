Der Landkreis sammelt Problemmüll ein

Das Sammelteam des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haßberge ist mit seinem Schadstoffmobil in der Zeit vom 30. März bis 11. Mai unterwegs, um vor Ort Problemabfälle entgegenzunehmen. Darauf weist das Landratsamt in Haßfurt hin.

Abgegeben werden können Farben, Lacke, Säuren, Laugen, Chemikalien, Altmedikamente, Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Holzschutzmittel, Lösungsmittel, Ölfilter, Reinigungsmittel, Pinselreiniger, Klebstoffe, Kitt- und Spachtelabfälle, Spraydosen mit Restinhalten (leere Spraydosen gehören in die gelbe Tonne), Quecksilberabfälle (Leuchtstoffröhren, Quecksilberdampflampen, Thermometer), Gifte, ölverunreinigte Leergebinde, Leergebinde mit Farb-, Lack- und sonstigen Resten, Trockenbatterien. Für Privathaushalte mit haushaltsüblichen Mengen ist die Abgabe kostenfrei.

Kostenpflichtig ist die Abgabe von Altöl bei einer Höchstmenge von 20 Litern (0,25 Euro pro Liter Verpackungsvolumen) und Kfz-Batterien. Hinweis: Beim Kauf von Verbrennungs- und Getriebemotorenölen wird die gleiche Menge Altöl vom Händler kostenlos zurückgenommen.

Neben Problemabfällen aus Haushalten werden auch haushaltsübliche Kleinmengen aus Landwirtschaft, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben kostenpflichtig angenommen.

Wichtig: Die Feinchemikalien müssen ordnungsgemäß gekennzeichnet sein. Größere gewerbliche Problemabfallmengen sind eigenverantwortlich über die Gesellschaft für Sondermüllbeseitigung Schweinfurt (Telefon 09721/80070) zu entsorgen.

Weitere Möglichkeiten

Daneben besteht die Möglichkeit, Problemmüll über die Problemmüllsammelstellen im Kreisabfallzentrum in Wonfurt (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16 Uhr, donnerstags bis 17.30 Uhr in der Sommerzeit) sowie über die Wertstoffhöfe Ebern (März bis Oktober am dritten Mittwoch im Monat zu den allgemeinen Öffnungszeiten) und Hofheim (März bis Oktober, erster Mittwoch im Monat zu den allgemeinen Öffnungszeiten) zu entsorgen, so das Landratsamt. red An den folgenden Terminen ist das Schadstoffmobil des Kreises in den Wertstoffhöfen vor Ort:

30. März, Eltmann, 15.30 bis 17 Uhr.

1. April, Rauhenebrach, 15.30 bis 17 Uhr.

20. April, Knetzgau, 15.30 bis 17 Uhr.

21. April, Sand, 15.30 bis 17 Uhr.

22. April, Ebelsbach, 15.30 bis 17 Uhr.

27. April, Zeil, 15.30 bis 17 Uhr.

28. April, Pfarrweisach, 15 bis 15.45 Uhr.

28. April, Untermerzbach, 16.15 bis 17 Uhr.

29. April, Theres, 16.15 bis 17 Uhr.

4. Mai, Maroldsweisach, 15 bis 15.45 Uhr.

4. Mai, Burgpreppach, 16.15 bis 17 Uhr.

5. Mai, Rentweinsdorf, 15 bis 15.45 Uhr.

5. Mai, Kirchlauter, 16.15 bis 17 Uhr.

6. Mai, Breitbrunn, 14.45 bis 15.30 Uhr.

6. Mai, Königsberg, 16.15 bis 17 Uhr. 11. Mai, Oberaurach, 15.30 bis 17 Uhr.