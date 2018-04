Der Landkreis Kronach ist jetzt um vier Genussorte reicher

Marco Meissner



Im Landkreis Kronach darf gejubelt werden. Gleich vier Bewerber aus der Region wurden in die Riege der "100 Genussorte Bayerns" aufgenommen.

In der zweiten Runde des Wettbewerbs wurden die noch ausstehenden 56 Orte bestimmt, die sich künftig mit dieser Auszeichnung schmücken dürfen. "Der Jubel ist groß bei Manja Hünlein, Leiterin der Touristinformation für die Rennsteigregion im Frankenwald, Karina Scherbel und Nicole Wittig, Projektbetreuerinnen von ,Handwerk & Kultur erleben!‘ Die Bemühungen und Vorarbeiten haben sich ausgezahlt", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Rennsteigregion im Frankenwald, nachdem am Donnerstag der Erfolg der Bewerbung feststand. Der Fränkische Rennsteig ist nun ein Genussort. Unterstützer hatten die drei Frauen für die Bewerbung nicht zuletzt in Thomas Luger, Vorsitzender des Entwicklungsvereins Rennsteigregion im Frankenwald, sowie Timo Ehrhardt (SPD), Bürgermeister von Ludwigsstadt gefunden. Aus zahlreichen Vorschlägen erarbeiteten Hünlein, Scherbel und Wittig einen roten Faden, der sich durch die Bewerbung ziehen sollte und besonders die Themen Kräuter und Kräuterküche, Pralinen, Backwaren und Weiderind-Haltung in den Vordergrund stellte.

Mit ihrem Konzept stießen sie beim vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau zum 100. Jubiläum des Freistaats Bayern initiierten Wettbewerb auf Beachtung.

Gejubelt wurde nach der Bekanntgabe der Genussorte allerdings nicht nur am Rennsteig. So schafften es in der zweiten Wettbewerbsrunde mit Kronach, Wallenfels und Kleintettau neben dem Fränkischen Rennsteig noch drei weitere Vertreter aus dem Landkreis, die begehrte Auszeichnung zu erhalten.