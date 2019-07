Der Landkreis hat zwölf neue Familienpaten

Bei einer kleinen Feierstunde in Buckenhof haben Landrat Alexander Tritthart und Jugendamtsleiterin Heike Krahmer gemeinsam mit der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes Erlangen, Angelika Will, zwölf frischgebackenen Familienpaten ihre Schulungszertifikate überreicht. Damit zählt das Team nun 45 Köpfe. 30 von ihnen tauschten sich an diesem Abend untereinander aus und verrieten den Neuen Tipps und Tricks. Landrat und Jugendamtsleiterin verabschiedeten und dankten zudem Schulungsleiter Wolf-Dieter Koltermann, der seit 2012 die angehenden Patinnen und Paten mit viel Einfühlungsvermögen und Erfolg auf ihre Aufgabe vorbereitet hat.

Ein wichtiger Beitrag

"Familienpaten sind eine wertvolle Ergänzung zu professioneller Familienhilfe und leisten einen kleinen, aber unglaublich wichtigen Beitrag dazu, Familien in ihrem Alltag zu entlasten", lobte der Landrat, "sie schenken den Familien Zeit, Erfahrung und Wertschätzung".

24 Familien im Landkreis haben die Familienpaten bereits geholfen. 51 Familien, die sich eine solche Unterstützung wünschen, stehen noch auf der Warteliste. "Deshalb suchen wir weiter Familienpaten", so Jugendamtsleiterin Heike Krahmer und Susanne Haas vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Im Herbst soll es wieder eine neue Schulung für Interessierte geben. Anne Gick vom Kinderschutzbund und Susanne Haas vom Landratsamt informieren schon jetzt über die Aufgaben der Familienpaten. Anne Gick ist unter der Telefonnummer 0152/01941934 und unter der E-Mailadresse familienpaten-erh@web.de zu erreichen. Susanne Haas hat die Telefonnummer 09131/803-1464. red