Der Landkreis hat den Online-Abfallkalender aufgewertet

Drei Möglichkeiten haben sich etabliert, um am jeweiligen Abfuhrtag das richtige Müllgefäß zur Abholung bereitzustellen: Man schaut in den Abfallkalender, auf die Internetseite oder zum Nachbargrundstück. Andere nutzen bereits den Online-Abfallkalender des Landkreises Haßberge.

Der 2014 eingeführte "Abfallkalender im Taschenformat" hat sich einer Neugestaltung unterzogen, wie das Landratsamt mitteilte. Ganz gleich, ob Restmüll, Gelbe Tonne oder Problemmüllsammlungen, der persönliche Abfallkalender informiert zuverlässig vor jedem Abfuhrtermin. Wilfried Neubauer, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, freut sich, dass dieser Service bereits von fast 2000 Bürgern des Landkreises Haßberge in Anspruch genommen wird. Durch eine einmalige Registrierung im Online-Abfallkalender unter der Adresse www.awhas.de erhalten die Nutzer am Computer, Smartphone oder Tablet eine Erinnerungsmail, angepasst an deren Gemeinde, und zukünftig vierteljährlich einen Newsletter mit aktuellen Informationen rund um die Abfallwirtschaft.

Als besondere Aktion des Abfallwirtschaftsbetriebes erhält jeder tausendste Nutzer, der sich ab sofort im Online-Abfallkalender neu registriert, ein kleines Geschenk. Gartenbesitzer können sich den Angaben der Behörde zufolge über einen Kubikmeter Rindenmulch freuen, als Alternative für Nicht-Gärtner steht ein Solar-Radio mit Kurbelbetrieb bereit. red