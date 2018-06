Der Landkreis Haßberge sucht ehrenamtliche Integrationsbegleiter

red



Wer möchte ehrenamtlicher Integrationsbegleiter werden? Diese Frage stellt das Landratsamt Haßberge in Haßfurt Integration sei eine der wichtigsten Herausforderungen für das Gemeinwesen, betont die Behörde. Das ehrenamtliche Engagement könne viel dazu beitragen, dass Integration gelingt, ob im Sportverein, bei der Sprachvermittlung, der Ämterhilfe, beim gemeinsamen Feiern oder der ersten Orientierung in der neuen Heimat. Um diese wichtige Arbeit zu unterstützen, fördert das bayerische Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration flächendeckend in Bayern Fortbildungen für die ehrenamtlichen Integrationsbegleiter.Die Qualifizierung behandelt unter anderem interkulturelle Verständigung, Vorurteilen begegnen, Grenzen und Chancen ehrenamtlicher Tätigkeiten sowie die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. Ziel ist es, ein gutes Rüstzeug für die ehrenamtliche Tätigkeit im Integrationsbereich zu erhalten, ob in Schule, Kindergarten oder in Vereinen. Zum Schluss werden nützliche Tipps gegeben, um passende Einsatzstellen oder Unterstützung für das bisherige Engagement zu finden. Eingeladen sind dazu alle, die sich in der Integrationsarbeit engagieren möchten - egal ob sie schon Erfahrungen mit einem Ehrenamt haben oder sich erst einmal dafür interessieren.Vorgesehen sind elf Treffen, über das ganze Jahr verteilt. Interessierte können sich die Termine auswählen, an denen sie teilnehmen möchten. Es ist laut Landratsamt wünschenswert, aber nicht erforderlich, alle zu besuchen. Folgende Themen und Termine finden, jeweils von 19 bis 21 Uhr im IT-Zentrum in Haßfurt, Hofheimer Straße 18, Raum G 14/Obergeschoss, statt: 27. Juni: Was passt zu mir? Welches Talent habe ich?; 25. Juli: Ressourcen erkennen und nutzen; 29. August: Migrationsgeschichten; 26. September: Migration in Zahlen und Fakten; 31. Oktober: die interkulturelle Kommunikation; 28. November: Reflexion eigener Erfahrung, Werte und Normen; 12. Dezember: Praxisbericht und Qualifizierung. Die Fortbildung ist kostenfrei (Informationen und Anmeldung bei Siza Zaby, hauptamtliche Integrationslotsin im Landkreis Haßberge, Telefon 09521/27152, E-Mail: siza.zaby@hassberge.de).