Der Landkreis Haßberge möchte weitere Leader-Projekte anstoßen

Für die Gestaltung der Heimat gibt es Fördergelder der EU (Europäische Union). Sie werden Leader genannt. Bisher wurden die Mittel im Landkreis Haßberge eingesetzt, und der Landkreis sucht jetzt nach weiteren Projekten, da Mittel verfügbar sind, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes in Haßfurt hervorgeht.

Leader ist laut Behörde ein seit Jahrzehnten bewährtes EU-Förderinstrument, das auf die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt ganzer Regionen ausgerichtet ist. In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 wurden bereits Leader-Fördermittel von insgesamt rund 1,2 Millionen Euro in der Lokalen Aktionsgruppe (kurz LAG) Haßberge gebunden. Das Gebiet der LAG Haßberge entspricht dem Landkreis Haßberge. So konnten rund 25 Einzelprojekte unterstützt werden.

"Blühender Landkreis"

Beispiele sind das "Haus auf dem Zeilberg - Ort der Begegnung und Inklusion", das "MINT-Labor am Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt" oder das Projekt "Blühender Landkreis Haßberge", an dem sich 21 Kommunen sowie der Landkreis Haßberge im Jahr 2018 beteiligt haben. Ziel war es, Lebensräume für Bienen und Insekten auf öffentlichen Flächen im Landkreis zu schaffen.

Ebenso konnten sieben Kooperationsprojekte zusammen mit benachbarten Leader-Aktionsgruppen umgesetzt werden. Aktuell wird unter anderem das Projekt "Inwertsetzung des kulturellen Erbes Balthasar-Neumanns in Franken - Konzeption" realisiert. Unter der Federführung der LAG Schweinfurt wird zusammen mit Leader-Aktionsgruppen aus den benachbarten Regionen eine Studie erstellt, um eine umfassende Bestandsaufnahme der Spuren Balthasar Neumanns sowie deren Potenziale in Franken zu erhalten. Es werden konkrete Ansätze entwickelt, wie seine Bauwerke und sein Wirken als Architekt, Städteplaner, Ingenieur und Künstler des Barocks und des Rokokos vermarktet und vernetzt werden können.

Inzwischen hat das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mitgeteilt, dass die Förderperiode bis 2022 verlängert wird und der LAG Haßberge weitere Leader-Mittel für Projekte, die zur regionalen Entwicklung beitragen, zur Verfügung stehen. Geld ist da, heißt das wohl. Neue Projekte sollen angepackt werden. Wer hat dazu Ideen?

"Gemeinsam mit den Menschen vor Ort wollen wir unsere Region weiter nach vorne bringen. ,Natur, Kultur und Mehr - gemeinsam für die Zukunft der Region'", lautet der Slogan der LAG Haßberge. "Gerade in Zeiten des demografischen Wandels ist es ganz wichtig, Strategien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass sich die Bevölkerung in unserer Heimat wohl fühlt und gerne hier lebt", so der Vorsitzende der LAG Haßberge, der Landrat Wilhelm Schneide (CSU). "Dazu brauchen wir Ihre Ideen für neue und innovative Projekte!" Projektträger können neben öffentlichen Institutionen auch Vereine und Verbände sowie Privatpersonen und Unternehmen sein. Wer Projektideen hat, wird gebeten, mit der LAG Haßberge Kontakt aufzunehmen. Die LAG-Managerinnen stehen beratend zur Seite. red