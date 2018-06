Der Laden läuft in Ebern

eki



Der Engpass bei den Gewerbeflächen hat auch Positives, zeigt er doch an, dass die Wirtschaft in Ebern brummt: Die Beschäftigungssituation, das Gewerbesteueraufkommen und die Bautätigkeit der Unternehmen zeugen laut Bürgermeister Jürgen Hennemann davon: "Es wird investiert und der Wirtschaftsstandort Ebern gestärkt."Längst sind die Zeiten vorbei, als "der ganzen Stadt Lungenentzündung drohte, wenn die Firma Kugelfischer Schnupfen bekam", wie es Altbürgermeister Rolf Feulner gerne formuliert. Die großen Firmen Valeo (vormals FTE) und Uniwell als Zulieferer zur Automobilindustrie haben gut gefüllte Auftragsbücher und, Hennemann zufolge, erfolgsversprechende Entwicklungsprojekte.Der Bürgermeister vermeldet zudem einen "Bauboom" bei anderen Gewerbetreibenden und nennt beispielhaft den Neubau einer Logistikhalle der Firma Ebner in Sandhof, den geplanten Neubau der Metallverarbeitungs-Firma Lang in Eyrichshof, den Ausbau der Elektronikfirma Mandrops zu einem Kaufhaus mit vielfältigem Sortiment oder ein geplantes Chemikalien- und Gaslager der Firma Aquatec in Sandhof.Auch geplante Photovoltaikanlagen, den Aldi-Umzug an den Standort des früheren Mercedes-Autohauses die anstehende Erweiterung des Discounters Norma führt Hennemann als Belege für die lebhafte Entwicklung an. Zudem überarbeite die Stadt gerade ihr Einzelhandelskonzept, um sich für die Zukunft zu rüsten, betont er.