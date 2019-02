Der Lack ist verkratzt

Einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro hat ein bislang Unbekannter in der Nacht auf Sonntag an einem BMW verursacht, der auf einem Parkplatz in der Sonnenleite geparkt war. Wie die Coburger Polizei mitteilt, wurde mit einem spitzen Gegenstand ein Kratzer über die komplette Länge des Kofferraumdeckels geführt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. red