Der Kunstverein stellt sich neu auf

Der Kronacher Kunstverein (KKV) stellte die Weichen für eine gute Zukunft und hat ein neues Vorstandsgremium gewählt. Im vierten Anlauf brachte man - nachdem die langjährige "Doppelspitze" mit dem Vorsitzenden Karol J. Hurec und dem geschäftsführenden Vorsitzender Willi Karl ihren Rückzug angekündigt hatte - wieder eine schlagfertige Mannschaft zusammen.

Dabei mussten im Vorfeld viele Hürden genommen werden, um die Führung auf mehreren Schultern verteilen zu können (wir berichteten). In der jüngsten Mitgliederversammlung am Donnerstag brachte man mit der Änderung der Vereinssatzung alles in trockene Tücher. Entsprechende Satzungsänderungen wurden jeweils einstimmig von den Mitgliedern angenommen.

Vereinsbeitrag festgelegt

Im Wesentlichen wurde der Vorstand durch ein Vorstandsgremium ersetzt. Geändert wurde auch der Paragraf 4, in dem es darum geht, wie man mit dem Vermögen nach einer möglichen Auflösung des Vereins umgeht. Bisher war dort als Berechtigter die Stadt Kronach eingetragen, künftig wird es der Landkreis Kronach sein. Die Mitglieder legten auch den jährlichen Vereinsbeitrag auf 35 Euro fest.

Der bisherige Vorsitzende Karol J. Hurec stellte die künftigen Arbeitsbereiche vor. So soll es mit Sabine Raithel eine neue geschäftsführende Vorsitzende geben. Die Rolle des Sprechers übernimmt Willi Karl, während sich Andrea Partheymüller- Gerber um die Organisation der Ausstellung kümmern wird. Ihr stehen bei der Gestaltung der Ausstellungen mit Auf- und Abbau sowie den Eröffnungen Christine Hirth und Yvonne Hoch zur Seite.

Austausch mit Künstlern

Charly Heppt erklärte sich bereit, die Organisation der Kleinkunst und Musik sowie die Künstlerkontakte zu übernehmen. Für die Öffentlichkeitsarbeit mit der Betreuung der Homepage und Social Media werden sich Karin Elsel und Kathrin Hauck kümmern.

Für die Koordination der Jury erklärte sich der bisherige Vorsitzende Karol J. Hurec bereit. Seine Frau Krystyna Hurec-Diaczyszyn, die vor vier Jahren die Literarische Matinee ins Leben gerufen hat, wird diese auch weiter betreuen.

Ein Aushängeschild

Ebenso werden die bereits Gewählten, Ingrid Oswald als Schatzmeisterin und Jürgen Keilhauer, als Schriftführer ihre Positionen weiterführen. Am Ende der harmonisch verlaufenden Versammlung dankten sowohl Sabine Raithel als auch Manfred Raum den bisherigen Vorsitzenden Karol J. Hurec und Willi Karl für ihr großartiges Engagement. Es sei einmalig, was beide über den langen Zeitraum von 40 Jahren geschultert haben. Ihnen sei im Wesentlichen der gute Name des KKV zu verdanken, mittlerweile sei dies eine Marke und der KKV ein Aushängeschild der Stadt.

Der Verein sei weiblicher geworden und man werde versuchen, das "Schiff KKV" weiterhin auf Kurs zu halten, sagte Sabine Raithel. Michael Wunder