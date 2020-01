Öffnungszeiten Der Kunst-Konsum in der Kronacher Straße 10 in Nordhalben öffnet an jedem ersten Sonntag im Monat seine Türen. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Kunstinteressierte sich hier umsehen und einkaufen. Künstler Am Sonntag, 2. Februar, werden hier folgende Künstler vertreten sein: Peter Bannert (Malerei), Judith Franke (Skulptur), Elke Harras (Objektkunst), Kai Deckelmann (Stancil/Spray), Eva Brunner (Skulptur), Jeanette Fiedler (Fotografie), Diana Deckelmann (Stancil/Spray), Denisa Ruzickova (Portrait) und Nadja Volk (Malerei).