Der Kulturentwicklungsplan nimmt langsam Gestalt an

Die ersten Ergebnisse der Kulturentwicklungsplanung liegen vor. Nach dem Auftakt im Januar im Bürgerlabor zeigt und erläutert das Kulturamt nun vom 3. bis 5. März zwischen 15 und 18 Uhr die Ergebnisse auf ersten Infotafeln. Das Kulturamt lädt alle Interessierten dazu ein, sich vor Ort ein Bild zu machen und sich in die aktuelle Phase der Bestandsaufnahme einzubringen. Vermittelt wird auch, inwieweit die Stadtverwaltung Daten bisher verwerten konnte und noch wird.

Persönliche Führung möglich

Weitere Impulse und Anregungen sind im jetzigen Stadium sehr wichtig, da in den nächsten Wochen der Kulturbestandsbericht (Status Quo) in ausführlicher Form finalisiert und im 3. Quartal 2020 zur Diskussion gestellt werden soll, um Entwicklungsschwerpunkte und Handlungsfelder der Kulturentwicklung gemeinsam zu bestimmen. Bürger sowie Kulturschaffende können vom 3. bis 5. März zwischen 15 und 18 Uhr spontan im Bürgerlabor (Hauptwachstraße 3, Bamberg) vorbeikommen oder gerne auch einen Termin vereinbaren. Für interessierte Gruppen wird der stellvertretende Kulturamtsleiter Oliver Will die bisherigen Inhalte anhand der Tafeln nach Terminvereinbarung auch gerne persönlich vorstellen.

Im Bürgerlabor werden Daten und Fakten zur Kulturlandschaft aus der laufenden Kulturentwicklungsplanung präsentiert sowie ein Kultopoly-Planspiel Kultur. red