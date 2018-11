Der Kulmbacher Komponist Horst Lohse wird mit einem Geburtstagskonzert geehrt

Der renommierte Kulmbacher Komponist Horst Lohse wird am Donnerstag, 22. November, mit einem besonderen Konzert geehrt: "Horst Lohse & friends" - mit Musik von ihm selbst und von Weggefährten. Als jüngster Freund ist auch der Kulmbacher Komponist und Pianist Lorenz Trottmann mit von der Partie. Das Konzert findet im Grünen Saal der Harmonie (Schillerplatz 7) in Bamberg statt.

Er ist ein Weltbürger aus Oberfranken: Horst Lohse. Seine Musik wird auf Festivals in den USA, Brasilien und Russland ebenso gespielt wie in seiner Heimat. Der Verein "Neue Musik in Bamberg" macht dem gebürtigen Kulmbacher Horst Lohse nun anlässlich seines 75. Geburtstags eine besondere Freude. "Horst Lohse & friends": so heißt das hochkarätig besetzte und von Michael Herrschel moderierte Jubiläumskonzert, das am Donnerstag um 20 Uhr stattfindet.

Das Programm

Auf dem Programm stehen vier Werke von Lohse selbst, unter anderem seine magisch-geheimnisvollen "Lieder nach Edgar Allan Poe" und Stücke aus dem zauberhaft-federleichten Zyklus "AllerleiRauh" nach Bildern seines Schwiegervaters, des Kulmbacher Künstlers Caspar Walther Rauh.

Dazwischen erklingt Musik von Weggefährten, denen Horst Lohse besonders verbunden ist und die ihm zum Jubiläum die Ehre geben. Die renommierte Oldenburger Kompositionsprofessorin Violeta Dinescu gehört dazu, und ebenso drei namhafte fränkische Freunde: Professor Helmut Bieler, Wolfram Graf und der 26-jährige Kulmbacher Komponist und Pianist Lorenz Trottmann, der jüngst mit seinem Programm "Klangwelten der russischen Avantgarde" in Himmelkron Furore gemacht hat. In Bamberg wird er solistisch mit einem eigenen Werk und zudem als Klavierbegleiter der bekannten Opernsängerin Monika Teepe zu erleben sein. Hinzu kommen zwei preisgekrönte Interpreten aus Rumänien: die Multi-Instrumentalisten Doru Roman und Sorin Petrescu vom "Trio Contraste", das viele Werke von Horst Lohse auf CD eingespielt hat. Der Eintritt zum Konzert "Horst Lohse & friends" ist frei. red