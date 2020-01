Der Krieger- und Soldatenverein bewahrt die Tradition im Steigerwald

Mit einem leicht veränderten Vorstandsteam geht der Krieger- und Soldatenverein Unterschleichach-Fatschenbrunn in die nächsten Jahre. Die Traditionspflege steht im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten, und eine der wichtigsten Traditionen im Jahresverlauf steht direkt bevor, nämlich der Sebastiani-Tag am 18. Januar.

Richard Karg wurde in der Jahresversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt. Sein Stellvertreter bleibt Martin Keller. Als Kassier stand Robert Bühl nicht mehr zur Verfügung; als neuen Kassier wählte die Versammlung Ludwig Weinbeer, der die Kasse schon in früheren Jahren führte. Der Schriftführer bleibt Franz Graser. Als Beisitzer komplettieren Gerhard Vogel, Werner Röll, Oliver Karg, Udo Karg und Erik Schumann die Vorstandschaft. Schießbeauftragte im Verein sind Udo Karg und Franz Graser.

Die Aktivitäten des Vereins haben sich in den vergangenen Jahren zwar etwas reduziert, doch die Wahrung von Traditionen und die Pflege des Steigerwald-Ehrenmals sorgen dennoch für ausreichend Beschäftigung während des Jahres. Der Volkstrauertag mit seiner Erinnerung an Kriegsopfer und der Mahnung zum Frieden hat einen hohen Stellenwert. Zahlreiche Mitglieder des Unterschleichacher Vereins, die auch im Reservistenverband sind, gewährleisten an diesem Sonntag im November auch in umliegenden Orten wie Eltmann oder Limbach die Ehrenwache bei den Gedenkfeiern.

Die größte Feierlichkeit des Kriegervereins ist der "Basteles-Tag". Der Gedenktag des Heiligen Sebastian, der früher im Ort sogar arbeitsfrei war, wird immer am Samstag vor oder nach dem Heiligen-Gedenktag (20. Januar) begangen, heuer am 18. Januar. Um 9 Uhr ist dann Gottesdienst in der Kapelle Maria Heimsuchung, ein Weißwurstfrühstück im Sportheim schließt sich an. Dort ist auch ab 19.30 Uhr die Versteigerung.

Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes, Werner Müller, lud zur Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen ein, die immer am ersten Sonntag im Mai stattfindet und an der sich die Unterschleichacher regelmäßig beteiligen. sw