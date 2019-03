Der Kreisverband bescheinigt dem Stettfelder VdK "vorbildliche Arbeit"

Der VdK Stettfeld hatte am Sonntag zu seiner Jahresversammlung in die Kegelbahn Merklein in Stettfeld eingeladen. Neben der Ehrung verdienter Mitglieder stand die Neuwahl der Vorstandschaft auf der Tagesordnung.

Die ehemalig Kreisgeschäftsführerin Monika DiLeuce betonte: "Ich bin immer gerne nach Stettfeld gekommen." Sie lobte das Führungsteam: "Ich bin sicher, dass Sie hier in besten Händen sind. Man muss sich nur die Internetseite betrachten, um zu sehen, dass hier vieles läuft und vorbildlich in Stettfeld gearbeitet wird."

Vorsitzender Johann Scheiger blickte auf das vergangene Jahr zurück und ließ die Ausflugsfahrten und Aktivitäten Revue passieren. Er wies darauf hin, dass für das Ehrenamt als Pflegebegleiter Interessenten jederzeit willkommen sind. "Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden und wir organisieren dann einen Ausbildungstermin", sagte er.

Auch für dieses Jahr sind zwei Ausflugsfahrten geplant. Am 15. Juni geht es ins thüringische Zella-Mehlis mit Besuch des Meeresaquariums und ins Thüringer Wald-Kreativ-Museums in Großbreitenbach. Die Weihnachtsmarktfahrt führt in die Barockstadt Fulda.

Die Zufriedenheit der Mitglieder mit ihrem Ortsverband zeigte sich auch an den zahlreichen Ehrungen. Für zehn Jahre Zugehörigkeit durften sich Roland Niegel, Thomas Zehendner und Ingeborg Pfeifer-Hofmann über Urkunden und ein kleines Präsent freuen. Seit 25 Jahren hält Walter Fösel dem Verband die Treue und stolze 30 Jahre sind Ilse Klauer, Thekla Viering und Ludwig Nastvogel bereits Mitglieder des VdK.

Die Neuwahl war gut vorbereitet und brachte wenige Überraschungen. Johann Scheiger wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Sein Stellvertreter bleibt Siegfried Pohl. Schriftführer ist weiterhin Rudolf Schlee. Als Vertreterin der Frauen gehört Hilde Then der Vorstandschaft an. Die Beisitzer sind Edelbert Stretz, Marianne Karch, Herbert Markert, Walfried Fösel und Gertrud Then. Neu hinzu kommt Roland Niegel als Vertreter der jüngeren Mitglieder. cz