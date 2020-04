Der Kreis sammelt Folien

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge bietet am Samstag, 25. April, eine weitere Sammelaktion für verwertbare Folien aus der Landwirtschaft an. Es besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Abgabe von Silofolien, Teichplanen, Abdeckfolien, Wachstumsfolien und Stretchfolien. Das Material muss besenrein, das heißt, frei von Sand- und Erdanhaftungen sowie sonstigen Störstoffen sein.

Verschnürte oder in Säcken verpackte Anlieferungen sind nicht zulässig. Netze und Schnüre sind eigens als Restmüll zu entsorgen. Düngemittel- und Saatgutsäcke, sogenannte Verkaufsverpackungen, sind über das System "Gelbe Tonne" im Landkreis Haßberge zu entsorgen. Wichtig ist laut Abfallwirtschaftsbetrieb zu wissen, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb einen Anspruch auf eine Gelbe Tonne mit 1,1 Kubikmeter Inhalt hat, die parallel zu den Privathaushalten alle vier Wochen geleert wird.

In allen 26 Gemeinden des Landkreises Haßberge findet die Foliensammlung am Samstag, 25. April, im Wertstoffhof zu den Öffnungszeiten statt. Es gibt vier Ausnahmen: Für Haßfurt ist die Annahmestelle der Wertstoffhof im Kreisabfallzentrum in Wonfurt. Für Hofheim und Maroldsweisach werden die Folien auf den Bauhöfen angenommen. Und in der Stadt Zeil findet die Foliensammlung bereits am Freitag, 24. April, 13 bis 16 Uhr, im Wertstoffhof statt. red