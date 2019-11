Der Körper und die Seele arbeiten ganz eng zusammen

Um eine gesamtheitliche Sicht des Menschen ging es beim Vortrag im Rahmen des Frauenfrühstücks des katholischen Frauenbunds im Zeiler Pfarrsaal. Zunächst erwarteten die Frauen ein ausgiebiges Frühstück und Gedankenaustausch.

Als Referentin war die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Anja Maria Schneider, zu Gast. Sie sprach zum Thema "Wege in die Krankheit und Wege aus der Krankheit heraus" und versuchte dabei, den Frauen nahezubringen, wie eng Körper und Psyche zusammenhängen.

Sie machte deutlich, welche Ereignisse Auslöser von Krankheiten sein können und welche Rolle die Gedanken dabei spielen. Auslöser seien nicht selten mangelnde Wertschätzung und andauernder Stress, Neid und Erwartungsdruck. Aber auch negative Gedanken wie "Ich bin nicht gut genug" oder "Das schaff' ich nie" sollten die Frauen gegen positive austauschen, riet sie. Auch Angst, belastende Gedanken oder fehlende Ruhe und Erholungspausen haben nach ihrer Darstellung Einfluss auf das Wohlbefinden und können im schlimmsten Fall Krankheiten verursachen.

Angstauslöser seien oft auch die Medien, die die ganze Welt mit ihren negativen Schlagzeilen ins Haus bringen. Frühere Generationen mussten laut Schneider nur das verarbeiten, was sie fußläufig erreichten. Alles andere hätten sie nicht erfahren.

Als weitere krankmachende Faktoren nannte sie die Nahrung und die Übersäuerung des Körpers. Viele Fertiggerichte haben nach ihren Angaben die frische Zubereitung mit Zutaten aus dem heimischen Garten verdrängt, bedauerte sie.

Körper und Seele arbeiteten ganz eng zusammen, so die Referentin. Und oft drückten die Menschen mit Redewendungen, die die Organe betreffen, schon viel aus. Als Beispiele führte die Referentin an: "Ich hab die Nase voll", "Das geht mir an die Nieren" oder "Das will ich nicht mehr schlucken".

Die Heilpraktikerin machte den Frauen Mut zum "Entrümpeln". So wie man den Keller oder Dachboden hin und wieder entrümpelt, so sollten sie es auch mit belastenden Gedanken machen, die sie mit sich herumtragen. Weiter ermunterte sie dazu, Neues auszuprobieren: Man solle sich so bewegen, wie man es als Kind gerne getan habe. Zum Lied "Don't worry, be happy" machte sie Lockerungsübungen und gab eine Anleitung zu Atemübungen.

Veränderung und Bewegung

Gegen Angst helfe oft der Mut zur Veränderung. Bewegung und Atemübungen könnten ebenfalls angstlösend wirken.

Die Rednerin ermunterte die Frauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Sie sollten als Original und nicht als Kopie leben, so die Referentin. Und abschließend: "Der Mensch ist ein Gesamtkunstwerk, an dem jeder ein Leben lang selbst modelliert", sagte sie.

Brigitte Pakosch und Birgit Herrnleben vom Frauenbund-Leitungsteam dankten der Referentin für ihre Tipps. HB