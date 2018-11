Der Königsberger Weihnachtsmarkt zieht an

Zum 36. Mal findet am Sonntag, 9. Dezember, in Königsberg auf dem historischen Marktplatz der Weihnachtsmarkt statt.

Ein altes Bild vom Marktplatz im Winter mit Buden und Verkaufsständen hatte vor über 30 Jahren den Anstoß für den ersten Markt gegeben. Inzwischen ist er mit seinem wunderschönen Ambiente zu einem festen Ereignis der Vorweihnachtszeit im Landkreis Haßberge und darüber hinaus geworden.

In den letzten Jahren sind viele Weihnachtsmärkte entstanden. Fast jede Ortschaft hat inzwischen einen vorweihnachtlichen Markt auf die Beine gestellt. Aber nur die wenigsten können sich mit dem Weihnachtsmarkt in Königsberg vergleichen, der nicht nur mit seinem herrlichen Ambiente, das vor allem am Abend zur Geltung kommt, eine Besonderheit aufweist, sondern auch dadurch, dass der Weihnachtsmarkt in Königsberg nur von Vereinen und Verbänden beschickt wird, die sich schon lange zuvor fleißig darauf vorbereiten. So werden schon Wochen vorher in Heimarbeit weihnachtliche Basteleien hergestellt. Natürlich kommt auch in diesem Jahr das leibliche Wohl nicht zu kurz.

Zu einem Weihnachtsmarkt gehört auch, dass man bei einer Tombola schöne Preise gewinnen kann. Zudem findet in der Stadthalle ein Flohmarkt des Roten Kreuzes statt. Im evangelischen und katholischen Gemeindesaal werden Kaffeestuben eingerichtet.

Musik und Gesang

Umrahmt wird der Markt, der nur am Sonntag, 9. Dezember, von 11 bis 18.30 Uhr stattfindet, von einem umfangreichen Programm. So spielen auf der Veranda des Hotels "Goldner Stern" Posaunenchöre aus dem Königsberger Stadtgebiet und die Blaskapelle aus Hofstetten. In der Marienkirche singen die Chöre aus Altershausen, Unfinden, Junkersdorf und die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte "Die Arche" und des Kinder-Kultur-Ortes sowie der Königsberger Grundschule. Dort läuft gleichzeitig eine Krippenausstellung, in der die Weihnachtsgeschichte in sehr unterschiedlichen Darstellungen bestaunt werden kann. Die Spenden für die Besichtigung werden für die heimischen Kindertagesstätten, die Grundschule und die Marienkirche zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister gibt Startschuss

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr durch den Bürgermeister Claus Bittenbrünn, das Königsberger Christkind und Kinder der Rot-Kreuz-Kindertagesstätte "Unter der Burg". Auch der Nikolaus will (ab 16.30 Uhr) den Weihnachtsmarkt besuchen und an die Kinder kleine Päckchen verteilen. Außerdem werden die Kinder im Rathaussaal um 13 sowie 15 Uhr von einem Magier verzaubert; dort will außerdem um 13.30 und 16 Uhr eine Märchenerzählerin den Kleinsten Märchen vorlesen. Des Weiteren können Kinder von 11 bis 14 Uhr einen Weihnachtswunsch am Weihnachtsbaum am Rathaus anbinden. Wenn sie etwas Glück haben, wird ihr Wunsch ausgelost und erfüllt. Beendet wird der Markt um 18.30 Uhr mit dem weihnachtlichen Glockenspiel auf dem Rathausdach.