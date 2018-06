Der König ist sogar Kaiser

Auftakt mit Böllerschüssen





"Zeulner Frühschoppen"





Kinderfestzug



Mit der Königsabholung ging das Freischießen in die nächste Runde. Mit von der Partie waren befreundete Schützengesellschaften aus Aegidienberg und Wittichenau, teilweise in prächtigen Paradeuniformen.Böllerschüsse kündigten das Festgeschehen an, als die Schützengesellschaft Marktzeuln , begleitet von der heimischen Blaskapelle, zunächst bei ihrem König Michael Linz aufmarschierte. Ein Blick auf die dekorativ gestaltete Königsscheibe verdeutlichte, dass Linz nach 1985 und 1991 bereits zum dritten Male in Folge die Ehre des Schützenkönigs erlangen konnte und daher auch den Titel "Schützenkaiser" tragen darf. Bei dem Empfang ließ er es sich nicht nehmen, zum Taktstock zu greifen und einen Marsch zu dirigieren.Anschließend startete die gesamte Festgemeinschaft zur Schützenkönigin Gundi Rebhan, die sie bereits erwartete und zu einem Umtrunk einlud. Der Dritte im Bunde, dem die Schützengesellschaft die Ehre erwies, war Jugendkönig Louis Schlottke. Der Nachmittag war ein klein wenig auch ein kulinarischer Rundgang. Am Abend sorgten dann die "Party-Franken" für Stimmung auf dem Freischießengelände. "Das Zeulner Freischießen ist ganz einfach ein Muss", stellte ein treuer Besucher fest. Am Sonntag gab es am Nachmittag mit dem Festzug einen weiteren Höhepunkt. Die zahlreichen Ehrengäste, Schützengesellschaften und heimischen Vereine wurden dabei mit stimmungsvollen Klängen zum Festgelände geleitet.Dort bescherten die Blaskapelle aus Hochstadt und der Musikverein Neukenroth einen unterhaltsamen Tag. Am Montag steht der weithin bekannte "Zeulner Frühschoppen" auf dem Programm.Das Freischießen zählt zu den wenigen Schützen- und Volksfesten, bei dem sogar ein eigener Kinderfestzug startet - heute um 14 Uhr. Allerdings führt der Weg diesmal wegen des Brückenbaus vom Apothekenplatz über die Schützenstraße gleich in Richtung Freischießengelände. Am Abend unterhält dann die Musikvereinigung aus Ebensfeld.