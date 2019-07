"Der König hat Geburtstag": Kindermusical auf der Trimburg

Im Rahmen des SaaleMusicums führen die Teilnehmer des aktuellen Musifit-Projekts "Klassenreise zur Musik" am Freitag, 12. Juli, um 18 Uhr auf der Trimburg das Kindermusical "Der König hat Geburtstag" von Jens Pape auf. Dabei gilt es, den etwas launischen, faulenzenden und gern essenden König zu seinem Geburtstag zu erfreuen. Mit Tanz, Gesang und gesundem Essen werden die Untertanen ihr Bestes geben. Mit selbstgebastelten Instrumenten wie Schlauchtrompeten und Blumentopf-Trommeln, unterstützt von Musikdozenten, wird die Handlung musikalisch in Szene gesetzt. Vor der Kulisse der Trimburg wird so eine Stunde lang das Mittelalter lebendig.

Die "Klassenreise zur Musik" ist ein zentrales Projekt des Vereins Musifit-Trimburg e.V. auf Initiative der Stiftung "Kinder brauchen Musik" von Monika und Rolf Zuckowski. Mit der "Klassenreise zur Musik" gibt es die Gelegenheit für alle 3. Klassen, eine besondere Klassenfahrt zu unternehmen. Mit einem Team aus Sängern, Instrumentalisten und Choreographen erleben die Kinder eine intensive Woche mit Gesang, Schlagzeug, Tanz, Schauspiel und dem Abschlusskonzert auf der Trimburg. Aufgrund des begrenzten Parkplatzangebotes werden die Besucher gebeten, die Parkplätze in Engenthal oder am Hotel Ulrich in Elfershausen zu benutzen und zu Fuß zu gehen. Der Eintritt ist frei. red