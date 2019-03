Der Knetzgauer Reinhold Schneider pflegte drei Familienangehörige

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-ordens der Bundesrepublik Deutschland ist der Knetzgauer Reinhold Schneider am Freitag in Würzburg geehrt worden. Der Staat würdigt damit Schneiders außergewöhnliche Pflegeleistung. Die Laudatio hielt der Staatssekretär im Innenministerium, Gerhard Eck (CSU).

Reinhold Schneider (79) hat drei Familienmitglieder nahezu 30 Jahre lang gepflegt. Er wurde als " ein herausragendes Beispiel für tätige Fürsorge und Verantwortung sowie für die bedingungslose Bejahung der Familie" ausgezeichnet. "Mit übermenschlicher Kraft stellte er sich über Jahrzehnte der Lebensaufgabe, seine Familie bei sich zu Hause zu versorgen und zu pflegen", hieß es in der Laudatio.

Als seine Schwiegermutter Elisabeta Schnös im Jahr 1990 aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen dauernder Pflege bedurfte, waren bei seiner Ehefrau Maria die ersten Anzeichen einer Erbkrankheit, die meist um das 40. Lebensjahr auftritt, zu erkennen. Maria war in vielen Bewegungen und Arbeitsabläufen eingeschränkt und so kümmerte sich Reinhold Schneider überwiegend um seine Schwiegermutter. Schnös starb 1999 im Alter von 78 Jahren.

Bei Ehefrau Maria brach im Jahr 1993 die Erbkrankheit aus. So kümmerte sich Schneider immer intensiver um seine Frau. Er versorgte sie liebevoll und aufopfernd. Mit einer beispielhaften Selbstverständlichkeit nahm er sie auch im Rollstuhl stets mit zu Einkäufen, Veranstaltungen, Dorffesten oder Spaziergängen. So verhalf er ihr zur Teilhabe am öffentlichen Leben. Erst spät nahm er Hilfestellung durch die Sozialstation in Anspruch. Unterstützt wurde er in den letzten Jahren bis zu Maria Schneiders Tod im Oktober 2013 von seinem jüngeren Sohn Marco.

Bei Sohn Thomas, der die Krankheit vererbt bekommen hatte, machten sich im Jahr 2010 die Symptome bemerkbar. 2017 war der Krankheitsverlauf so weit fortgeschritten, dass er ständig beaufsichtigt werden musste. Reinhold Schneider erledigte alle Aufgaben bis Sommer 2017. Auch hier wurde er durch Sohn Marco unterstützt.

Im Alter von 77 Jahren war Reinhold Schneider mit der Pflege und Beaufsichtigung seines Sohnes so stark beansprucht, dass Thomas ab September 2017 im Pflegeheim versorgt wurde, wo er im Oktober 2018 starb. red