Selfies, Urlaubsfotos und jede Menge gute Laune präsentieren sich uns, wenn wir in die schöne, heile Welt des Social Media eintauchen. Da kichern bis zur Unkenntlichkeit geschminkte Teenie-Mädchen in die Selfie-Kamera, lacht uns perfekt in Szene gesetzter Nachwuchs an und informiert uns grundsät...