Der kleine Spirou in einem Film für Kinder

Bereits zum zweiten Mal bietet die Kino-Initiative einen VHS-Film für Kinder und Erwachsene an. Diesmal steht mit "Der kleine Spirou" die Realverfilmung der gleichnamigen frankobelgischen Comic-Serie auf dem Programm. Die Figur des kleinen Hotelpagen mit der roten Kappe entstand bereits in den 30er Jahren. Der Film erzählt fantasievoll von seinen Abenteuern, in die er sich stürzt, weil er nicht das Familienerbe fortführen und an die Hotelpagenschule wechseln will. Der Film läuft am Freitag, 5. April, ab 16.45 Uhr im Utopolis Kino. red