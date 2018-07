red



Kurz vor der Sommerpause zeigt der Chor der Singschule Zeil beim Caritas-Sommerfest am Samstag, 7. Juli, gegen 16 Uhr das Mini-Musical "Der kleine Sonnenstrahl". Diese Feier für deutsche und ausländische Mitbürger findet im Caritasgarten vor der Ritterkapelle in Haßfurt statt.Die Singschullehrerin Monika Schraut weist darauf hin, dass für die Generalprobe am Freitag, 6. Juli, alle Kinder um 14.30 Uhr mit Kostüm und Requisiten in der Singschule erscheinen sollen. Für den Samstag bittet sie um die Bildung von Fahrgemeinschaften nach Haßfurt. Der Chor trifft sich um 15.30 Uhr zum Aufbauen und Einsingen im Caritasgarten. Vor und nach dem Musical ist Zeit zur Begegnung und zum gemütlichen Beisammensein, teilte sie weiter mit.