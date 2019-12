Der kleine Rabe und das große Rennen

Turbulent geht es zu, wenn das Burgpreppacher Figurentheater am Samstag, 11. Januar, 16 Uhr, im Ebelsbacher Bürgersaal mit dem kleinen Raben Socke zu Gast ist. Nach der Buchvorlage "Alles saust um die Wette" von Nele Moost und Annet Rudolph nehmen Socke und seine Freunde an einem großen Alles-saust-um-die-Wette-Rennen teil. Laufen, fliegen, fahren, alles ist dabei erlaubt - nur schummeln nicht. Mit Verboten nimmt es der kleine Rabe Socke allerdings nie so ganz genau.

Wer am Ende den Schnabel vorne hat und dass der wirkliche Gewinner nicht immer als Erster die Ziellinie überquert, zeigt das Theater in dem kindgerechten Theaterstück zum Thema Freundschaft, Fairness und Hilfsbereitschaft. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Foto: privat