Der kleine Rabe "Socke" kommt

Das Theater vom Rabenberg bringt am Freitag, 8. November, den kleinen Raben "Socke" nach Höchstadt. Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß auf der Bühne erscheint. Dieses Mal heißt es "Alles saust um die Wette". Wer am am Ende den Schnabel vorne hat und dass der wirkliche Gewinner nicht immer als Erster die Ziellinie überquert, zeigt das Figurentheater in einem kindgerechten Stück zum Thema Freundschaft, Fairness und Hilfsbereitschaft. Die Aufführung beginnt um 16 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik und dauert etwa 45 Minuten. Karten zum Preis von sieben Euro gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse. Foto: Tim Sperlich