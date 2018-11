Der "Kleine Rabe Socke" kommt

Nicht als Stabpuppentheater wie im historischen Rathaus, sondern als echte Schauspielerschar kommt der "Kleine Rabe Socke" für Kinder ab drei Jahren und Junggebliebene in der Vorweihnachtszeit samt seinen Freunden zu insgesamt fünf Vorstellungen in den Kronacher Kreiskulturraum.

Während die Vormittagsvorstellungen am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. Novem-ber, jeweils ab 8.30 und 10.30 Uhr, so gut wie ausverkauft sind, gibt es noch einige Karten für die einzige Nachmittagsvorstellung ab 15 Uhr am Mittwoch, 28. November. Platzreservierungen über das Kreiskulturreferat, Telefonnummer 09261/678300, werden unbedingt empfohlen.

Probleme zu Weihnachten

"Der kleine Rabe Socke feiert Weihnachten" ist die neueste Produktion des Wittener Theaters für Kinder. Dabei hat das schwarze Federknäuel größere Probleme, mit ihm unbekannten Weihnachtsbräuchen zurechtzukommen. Denn seine Freunde stellen vor Weihnachten ihre Schuhe vor die Türe und hoffen auf schöne Gaben. Er ist verzweifelt, denn er hat ja keine Schuhe. Als er seinen Freunden erzählt, dass er traurig sei, weil ihm was fehle, ist jeder gerne bereit, ihm was zu leihen. Aber der kleine Rabe Socke missversteht die Situation ein wenig, und es gibt ein heilloses Durcheinander ... red