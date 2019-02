"Der kleine Rabe Socke" kommt ins Stadtschloss

Das Burgpreppacher Theater vom Rabenberg bringt am Dienstag, 26. Februar, ab 16 Uhr das Stück "Der kleine Rabe Socke" auf die Bühne des Lichtenfelser Stadtschlosses, Stadtknechtsgasse 5. Als Vorlage für die Aufführung dient das Buch "Der kleine Rabe Socke - Alles verlaufen" von Nele Moost und Annet Rudolph.

Was passiert in dem Stück?

Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß auf der Bühne erscheint. Diesmal soll der kleine Rabe Socke eine dringende Nachricht von Frau Dachs an die Eule überbringen, und das möglichst schnell. Doch auf dem Weg zur Eule gibt es so viele tolle Dinge zu bestaunen und entdecken, dass ihm die Zeit buchstäblich davonläuft. Ob er es trotzdem noch schafft, rechtzeitig bei der Eule anzukommen, und wie ihm seine anfängliche Trödelei am Ende noch zugute kommt, zeigt das Theater vom Rabenberg in einem kindgerechten Theaterstück, aufgeführt mit den einzigartigen Figuren aus der Puppen-Werkstatt von Monika Seibold. Die markanten Figuren und die wunderschönen handgemalten Kulissen lassen ein eindrucksvolles Live-Erlebnis für die kleinen, aber auch für die großen Zuschauer entstehen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert circa 45 Minuten.

Karten und Informationen

Eintrittskarten gibt es nur an der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn der Aufführung. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Weitere Informationen gibt es bei Tim Sperlich, Inhaber des Theaters vom Rabenberg, Rufnummer 0175/2555527, oder im Internet auf www.theater-vom-rabenberg.de. red