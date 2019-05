"Der kleine Prinz" und Claude Debussy treffen sich

Erstmals in der fast 20-jährigen Geschichte des Igensdorfer Kultursommers wird am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr zu einer Premiere der besonderen Art eingeladen: In der hochkarätig besetzten literarisch-musikalischen Veranstaltung "Wolkenbilder - Debussy trifft den kleinen Prinzen" verbindet sich eines der populärsten französischen Literaturwerke des 20. Jahrhunderts von Antoine de Saint-Exupéry mit intimer Klaviermusik des französischen Impressionisten Claude Debussy. Der Regisseur und Schauspieler Rainer Streng (Forchheim) und der Konzertpianist Christian Elsas (Frankfurt/M., Foto) entführen die Besucher in der Aula der Igensdorfer Grundschule in die Welt des kleinen Prinzen. Die beiden Künstler des Abends - der eine international bekannter Professor für Klavier an der Musikhochschule Frankfurt, der andere Kultur- und Literaturpreisträger sowie Leiter der Literaturbühne und der Shakespeare-Company Forchheim - zeichnen sich dabei durch eine sehr differenzierte und ohrenfällige Auslotung der Töne und Worte in ihrem Genre aus. Die Veranstaltung ist erst für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Eintritt: Vorverkauf zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, Abendkasse ab 18.30 Uhr elf/sieben Euro. Kartenvorverkauf: Buch- und Mediencenter Endreß, Rathaus und B-2-Laden Igensdorf. Bistro "Klein und Fein" Neunkirchen am Brand. Die Bewirtung übernimmt der Kulturverein Igensdorf. red