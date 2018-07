"Der kleine Prinz" im Meranier-Gymnasium

red



Das neu gegründete Mittelstufentheater des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels spielt in der kommenden Woche Antoine de Saint-Exupérys "Der kleine Prinz". Das Stück ist auch für Grundschüler und Vorschulkinder geeignet. Der Eintritt ist frei. Wer also Lust auf einen abwechslungsreichen Abend hat, der kommt am Mittwoch, 11. Juli, um 17.30 Uhr oder am Donnerstag, 12. Juli, um 18.30 Uhr in die Turnhalle des MGL. Das Stück dauert mit Pause etwa zwei Stunden.