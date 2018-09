Der "Kleine Frauentag"

Anfang September feierten früher unsere Altvorderen ein volkstümliches Fest: Mariä Geburt. Das Geburtsfest der Gottesmutter entstand im sechsten Jahrhundert in der Ostkirche. Um 700 ist es auch im Abendland, zunächst in Rom, nachgewiesen. Lichterprozessionen zu Ehren Marias gab und gibt es dann ab dem Mittelalter am 8. September überall in der westlichen Kirche.

Beliebt war das Bildthema von Maria Geburt bei vielen Künstlern, zum Beispiel bei Altdorfer und Giotto - zunächst in einem sakralen Innenraum, dann genrehaft mit einer zeitgenössischen Wochenstube und später festlich-feierlich.

Im Volksmund heiß der Festtag Mariä Geburt auch "Kleiner Frauentag" im Unterschied zum "Großen Frauentag" an Mariä Himmelfahrt am 15. August. Eine andere Bezeichnung war "Unsere Frau in der Saat" als Anspielung an die Aussaat des Winterkorns.

In der Zeit zwischen dem 15. August und dem 15. September liegt der sog. Frauendreißiger: eine Zeitspanne, in der die Natur dem Menschen besonders freundlich gesinnt sein soll und wo die Landleute sagen, dass ein dreifacher Segen auf Tier und Pflanze ruhe. Nutzpflanzen und Heilkräuter etwa sollen nach Meinung früherer Generationen in dieser Zeit wirksamer als sonst sein.

Besondere Wallfahrtstraditionen und Kirchweihtermine gibt es um diese Zeit für Mariä Schneeberg im Landkreis Miltenberg oder in Mariä Glosberg im Frankenwald. red