Die "Muggenpfiffer" aus Stockheim finden bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Weg auf die Bühne des Jugend- und Kulturtreffs "Struwwelpeter" in Kronach. Am 22. März um 16 Uhr findet die Vorpremiere bzw. Generalprobe ihres Stückes "Van Dausi und die Drachenflüsterin" statt.

Der kleine Drache Van Dausi ist aus einem fernen Land geflohen und ausgehungert in Fannys und Kunis Gartenparadies gelandet. Dort wachsen die schönsten Blümchen, seine Leibspeise. Mit Wonne stürzt er sich auf sie. Das Huhn Kuni ist verzweifelt, denn Kuni liebt die sprechenden Blümchen und will den fremdartigen Van Dausi verjagen. Zu Unrecht halten alle Van Dausi für ein Ungetüm. Findet der kleine Drache am Ende doch noch Freunde?

Ein lustiges, spannendes Marionettentheater, das aufruft, auf sich selbst zu vertrauen und anderen gegenüber offen zu bleiben. Die Geschichte wird umrahmt von selbst komponierten Liedern. Zwei der Lieder stammen von der elfjährigen Emilia Kreul, die sich die Texte als die Musik dazu überlegt hat.

Weitere Liedtexte von Ruth Lenhardt und musikalischen Ideen von Isabella Moser wurden von Martin Zehnter zu einem runden Musikarrangement zusammengeführt. Gesungen werden die Lieder von den Sprechern des Marionettentheaters. Das Stück ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren. Karten im Vorverkauf gibt es im "Struwwelpeter" oder unter Tel. 09261/51511. red