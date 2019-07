Der kleine Drache Tabaluga macht einen Abstecher nach Kulmbach

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Drachen Tabaluga, der auf seiner Reise zur Vernunft allerhand Aufregendes erlebt? Das liebevoll arrangierte Musical-Abenteuer für die ganze Familie bringt die Geschichte des aufgeweckten Drachenkindes auf die Bühnen der Großregion.

Liebe zum Original

Abenteurer und Drachenfreunde aller Altersklassen erwartet eine fantasievolle und spannungsgeladene Musikgeschichte aus der Feder von Peter Maffay und Rolf Zuckowski. Mit viel Liebe zum Original werden Tabalugas Abenteuer in eine märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie verwandelt. Denn wenn Nessaja Recht hat, sind wir doch alle irgendwo tief in uns Kinder geblieben.

Der Spielplan

Aufführungen von "Tabaluga - oder die Reise zur Vernunft" sind vorgesehen am 16. Oktober 2020 um 18 Uhr im Kongresshaus Coburg, am 17. Oktober 2020 um 17 Uhr in der Konzerthalle Bamberg, am 18. Oktober 2020 um 16 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle Erlangen, am 23. Oktober 2020 um 18 Uhr in der Freiheitshalle Hof, am 24. Oktober 2020 um 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach, am 25.Oktober 2020 um 16 Uhr in der Stadthalle Bad Neustadt. red