"Der kleine Dachs hilft seinen Freunden" heißt es bei einer Vorlesegeschichte am Samstag, 16. März, in der katholisch-öffentlichen Bücherei im Pfarrheim in Elfershausen. Beginn ist um 14 Uhr. Die Geschichte richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Anmeldungen bei Bettina Schmitt, Tel. 09704/600 696 oder unter bue-elf@web.de sek