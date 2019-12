Zur vorweihnachtlichen Veranstaltung "Der Klang von Weihnachten" lädt die Akademie Heiligenfeld am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr in den Heiligenfeld Saal der Parkklinik Heiligenfeld ein. Rainer Haak (Texte) und Angelika Haak (Piano, Gesang) sorgen an diesem Abend dafür, dass sich jeder Besucher einfach mal entspannt zurücklehnen kann, um Weihnachtslieder zu hören. Natürlich dürfen alle Gäste mitsingen oder mitsummen. Gefühle zulassen ist ausdrücklich erwünscht. Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek