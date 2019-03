Der Klang der 90er und 2000er Jahre

Eine 90er- und 2000er-Party mit "DJ Chris Only" findet am Samstag, 6.April, in der Rhönfesthalle Stangenroth statt. Einer Auswahl von mehr als tausend Titeln aus den 90ern und 2000ern gehören zum Repertoire dieser Party. Außerdem gehören an dem Abend eine Light- und Lasershow dazu. Einlassbeginn ist um 21 Uhr. Tickets für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf unter www.rhoenfesthalle.de sowie unter www.diginights.de. Foto: Christian Fritzenschaft