Der Kindergarten St. Anna und seine kleinen "Carusos"

Der deutsche Chorverband verlieh dem Kindergarten St. Anna für sein musikalisches Wirken erneut die Qualitätsmarke "Die Carusos! Jedem Kind seine Stimme". Bei einer feierlichen Übergabeveranstaltung hat St. Anna diese Zertifizierung verliehen bekommen.

Die Kinder hatten sich mit einigen Liedern auf diesen Anlass vorbereitet. Schließlich sollte Lisa Stenglein, die Vertreterin des Deutschen Chorverbandes, einmal mehr hören, was die Kinder alles können.

"Toll! Ihr habt so super gesungen! Und ich freue mich, dass ihr in einem so tollen Kindergarten seid. Eure Erzieherinnen haben nicht nur eine gute musikalische Ausbildung, sondern bilden sich auch regelmäßig in diesem Bereich weiter, um euch die Freude am Singen auf kindgerechte Art vermitteln zu können. Das Singen sollte für alle Kinder ein fester Bestandteil in ihrem Alltag sein, und es ist schön, dass es in St. Anna genauso ist, wie es sein sollte. Ich gratuliere eurem Team ganz herzlich zu dieser erneuten Auszeichnung!", sagte Lisa Stenglein.

Kindergartenleiterin Karin Vonbrunn war begeistert davon, dass St. Anna erneut zertifiziert wurde: "Auf gleichbleibend hohem Niveau musikalische Früherziehung zu praktizieren, ist schon immer der Anspruch in unserem Haus gewesen. Es ist besonders schön, wenn man von offizieller Seite geprüft und hierbei für sehr gut befunden wird. Die Musik ist nun einmal die schönste Form, die Seele zum Lächeln zu bringen." red