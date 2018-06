Der KiKiBu rollt nach Bad Brückenau

sek



Am Freitag, 29. Juni, kommt der Kissinger Kinder-Bus von 14 bis 17 Uhr zur Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau . Durch sein offenes Angebot schafft der KiKiBu Spielräume für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. In diesem Jahr lautet das KiKiBu-Motto "Upcycling - Aus alt mach neu!". Mit mindestens einem Wertstoff an Bord wird mit den Kindern Neues, Schönes und Brauchbares gestaltet. Verpflegung ist den Kindern mitzugeben. Die Kinder sollten Kleidung tragen, die beim Spielen schmutzig werden darf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern.