Der Kaugummi war schuld

Der Versuch, sich aus der auf der Rücksitzbank liegenden Jacke einen Kaugummi zu holen, wurde am Dienstagabend einem 21-jährigen Pkw-Fahrer auf Höhe Scheßlitz zum Verhängnis. Gegen 21 Uhr verriss er bei Tempo 120 in Fahrtrichtung Bayreuth das Lenkrad nach links, kollidierte mit dem Hänger eines plötzlich vor ihm auftauchenden Lkw-Gespanns und fuhr anschließend frontal in die Außenschutzplanke. Der Fahrer des Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Scheßlitz gebracht, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.