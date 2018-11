Der Kampf um Frauenrechte

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Doch wie gleichberechtigt sind Mann und Frau heute tatsächlich? Unter dem Motto "Männer und Frauen sind gleichberechtigt", Leitsatz der Gleichberechtigung im Grundgesetz, zeigt das Landratsamt noch bis Freitag, 23. November, die Ausstellung "Mütter des Grundgesetzes".

Landrat Alexander Tritthart (CSU) eröffnete diese feierlich im Mehrzweckraum und freute sich, dass der Landkreis mit dieser "historischen Errungenschaft" einen Einblick in den Weg des "hart erkämpften Frauenwahlrechts" geben darf.

Wie sich die Rechte der Frauen verändert haben und was heute selbstverständlich scheint, war ein "kurvenreicher Weg", weiß Claudia Wolter, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises: "Viele Vorurteile mussten ausgeräumt werden, politische Schritte gegangen und viele weitere Rechte und Ansprüche gesetzlich verankert werden."

Historikerin Nadja Bennewitz sprach in ihrem Vortrag "Einen Zipfel der Macht in meiner Hand!" über die Situation der Frauen in der Politik und der Frauenbewegung im 20. Jahrhundert. Auf den Spuren der Frauenrechtlerinnen können Besucher den kurvenreichen Weg ein wenig nachfühlen: Die "Mütter des Grundgesetzes" sind um die große Wendeltreppe des Gebäudes vom Erdgeschoss bis in die vierte Ebene herumgruppiert. Die Ausstellung ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Weser: Die vier Damen haben die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ins Grundgesetz geschrieben. Diesen "Müttern des Grundgesetzes" hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die gleichnamige Wanderausstellung gewidmet. Stephanie Mack