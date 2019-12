Der Kammerchor der Technischen Universität Il menau tritt auf

Ein Adventskonzert mit dem Kammerchor der Technischen Universität Il menau findet morgen, Samstag, in der evangelisch-lutherischen Sankt-Katharina-Kirche statt.

"Lasst uns gemeinsam singen" - unter diesem Motto gründeten im Herbst 1985 Studierende der Technischen Hochschule Ilmenau während eines Kulturpraktikums ein Doppelquartett. Aus diesem entwickelte sich rasch ein gemischter Chor, und dank kontinuierlicher Probenarbeit entstand der Kammerchor der TU Ilmenau. Inzwischen singen neben Studierenden auch Mitarbeiter und Absolventen der Universität, meist Natur- und Technikwissenschaftler, im Chor mit.

Das Repertoire umfasst vier- bis achtstimmige Werke, vorrangig Madrigale, Motetten, geistliche Chormusik, Volks- und Kunstlieder. Der Schwerpunkt der Chorarbeit liegt im a-cappella-Bereich. Geleitet wird der Kammerchor von Manuel Bethe, der bis 2016 an der Hochschule für Musik in Weimar das Dirigieren von Chor und Orchester studierte. Studienbegleitend sammelte er Erfahrungen in unterschiedlichen Chören und Projekten mit einem weiten musikalischen Spektrum, dabei trat er auch als Sänger auf. Ab der Spielzeit 2019/2020 ist der 30-Jährige als Chordirektor am Meininger Staatstheater tätig. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen. bkl