Der "Kaiserstrand" in Forchheim öffnet nicht mehr

Der Forchheimer "Kaiserstrand" ist Geschichte. Wie Radio Bamberg in Berufung auf ein Schreiben des Veranstalters mitteilt, habe man sich in enger Absprache mit der Stadt dazu entschieden, das Freizeitprojekt auf der Bastion an der Kaiserpfalz nicht weiter fortzusetzen.

Bereits die letzte Saison des Forchheimer Kaiserstrandes stand demnach unter keinem guten Stern. Kurz vor der Eröffnung hatte es auf der Bastion gebrannt. Dabei wurde ein Großteil der Gastronomie zerstört und nur mit einer Notfalllösung konnte die Saison im letzten Sommer überhaupt durchgeführt werden.

Das Projekt war 2017 durch eine Erlanger Agentur gestartet worden. Bereits nach der letzten, gemischt verlaufenen Saison war offengeblieben, ob es eine Fortsetzung gibt. Zunächst ermöglichte eine alte Holztreppe den Aufstieg zur Bastion. Inzwischen hat die Stadt eine massive Stahltreppe für rund 70 000 Euro aufgestellt. Die Treppe wurde nicht aber nur für den "Kaiserstrand" gebaut, sondern auch für künftige Nutzungen auf der Bastion. red