Der Jüngste war der Beste

Der Jüngste war gleichzeitig auch der Beste. Der achtjährige Schlagzeuger Jakob Sperber hat das Juniorabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes mit der Bewertung "ausgezeichnet" abgeschlossen.

Auch die sieben weiteren jungen Aktiven des Musikvereins Pautzfeld, die sich dem Test stellten, schnitten mit guten bis sehr guten Leistungen ab.

Das Abzeichen besteht aus einer theoretischen und einer praktischen Prüfung, Jugendleiterin Sophie Friedemann zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen. "Das Juniorabzeichen ist der Einstieg in eure Musikerkarriere", beglückwünschte der Vorsitzende des Musikvereins, Jürgen Kupfer, die Nachwuchsmusiker. Das Abzeichen bestanden neben Jakob Sperber auch Marie Erlwein (Tenorhorn), Jonas Pinsel (Saxofon), Franziska Goll (Klarinette), Valentina Utzmann (Querflöte), Eva Schwandner (Klarinette), Luisa Linz (Klarinette) und Emma Distler (Klarinette).

Der Musikverein ist für seine außerordentlich gute Jugendarbeit bekannt. "Die meisten, die zu uns kommen, fangen bereits mit acht oder neun Jahren an", erklärte Friedemann. Aktuell hat sie über 20 Kinder in der Nachwuchsabteilung. Bei der Übergabe der Urkunden am Sommerfest gaben sie dem Publikum gleich eine Kostprobe ihres Könnens. erl