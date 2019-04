Der Jubilar unterhielt die Gratulanten auf dem Akkordeon

Bereits am Morgen wurde im Hause Vetter musiziert und kräftig gesungen. Jubilar Herbert Vetter, der an diesem Tag 80. Geburtstag feierte, packte sein Akkordeon aus und unterhielt die Gratulanten. Er ist in Windheim geboren, wo er auch die Schule besuchte. Seine erste Arbeitsstelle war die Fa. C.A. Heinz in Kleintettau, wo er bis 1964 als Glasmacher beschäftigt war. Nach einigen Arbeitsjahren in der Möbelbranche (Fa. WiSchi Frohnlach) wechselte er 1970 zur Bundesbahn und absolvierte erfolgreich den Aufstieg in den Beamtenstatus. Bis zur Pensionierung war er beim Bahnhof Ludwigsstadt beschäftigt.

"Gesundheitlich war ich nicht immer auf Rosen gebettet", stellt der Jubilar fest, "aber mit Gottes Hilfe habe ich das bis heute überstanden und kann meinen 80. Geburtstag feiern".

Herbert Vetter heiratete 1961 seine Jugendliebe Edith, aus der Ehe gingen ein Sohn und zwei Enkelkinder hervor. Er engagierte sich in mehreren Vereinen, so war er Mitbegründer der Antennengemeinschaft Windheim, wirkte einige Jahre als Vorsitzender und bis vor kurzem als Beisitzer. Auch bei der Sterbekasse Windheim hatte er den Vorsitz 27 Jahre lang und beim Ölschnitztaler Wanderverein war er eine Zeit lang stellvertretender Vorsitzender.

Sein Herz gehört aber bis heute der Musik. 35 Jahre spielte er beim Musikverein "Frankenwald" Windheim Tenorhorn und große Trommel. Er war acht Jahre Kassier und ebenso lange Kassenprüfer. Mit seinem Akkorden sorgt er besonders bei den Treffen der Senioren Windheim-Hirschfeld für gute Stimmung. Und mit Doppelkopfkarten hält er sich geistig fit.

Für die Gemeinde Steinbach am Wald gratulierte Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel, Tanja Degen übermittelte die Glückwünsche vom Bahnsozialwerk. Die Kirchenverwaltung war durch Irmi Neubauer und Antonie Schneider vertreten, Erika Vetter gratulierte im Namen des Seniorenkreises. Die Frankenwaldmusikanten überbrachten einen musikalischen Blumenstrauß. Die richtigen Blumen, überreicht durch zweiten Vorsitzenden Hubert Martin, gab das Geburtstagskind gleich an seine Frau Edith weiter, denn das Paar feierte zugleich Hochzeitstag. hm